Ke Huy Quan z angażem w filmie Lionsgate ''Fairytale in New York''

Ke Huy Quan, laureat Oscara i Złotego Globu za występ w komedii fantasy Wszystko wszędzie naraz, otrzymał angaż w thrillerze akcji od Lionsgate '’Fairytale in New York'’.

kadr z filmu ''Wszystko wszędzie naraz''

Akcja Fairytale in New York rozgrywa się w Wigilię w Nowym Jorku, gdy niepozorny taksówkarz odbywa ostatni kurs przed wyjazdem na święta do swojego syna, z którym nie utrzymuje kontaktów. Po spotkaniu z gangiem przestępców rozpoczyna nieustępliwą pogoń za odzyskaniem bezcennego prezentu świątecznego dla swojego dziecka.

Stanowisko reżysera objął fiński filmowiec Jalmari Helander. Ma on na swoim koncie Sisu i Rare Export: Opowieść wigilijna. Producentem jest Beau Flynn z FlynnPictureCo. Scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

'’Fairytale in New York'’ to szalenie zabawny, emocjonujący film akcji i emocjonalnie rezonująca historia o rodzinie. A od czasu do czasu aktor osiąga swój szczyt — Ke Huy Quan przeżywa ten moment właśnie teraz, a jego bogate doświadczenie w tworzeniu akcji przed i za kamerą, a także jego wyjątkowa sympatia sprawiają, że jest idealnym aktorem do tego projektu powiedział w swoim oświadczeniu Adam Fogelson, przewodniczący Lionsgate Motion Picture Group.

Lionsgate rozpocznie międzynarodową sprzedaż filmu na nadchodzącym American Film Market.

