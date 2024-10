Crunchyroll zadebiutowała na Prime Video w Polsce - dzięki temu fani mogą teraz odkrywać fascynujący świat anime 0

Crunchyroll, czyli globalna marka anime oraz platforma Prime Video ogłosiły uruchomienie nowej subskrypcji Crunchyroll dla klientów Amazon Prime w Polsce.

Użytkownicy Amazon Prime mogą już teraz przeżywać nowe przygody dzięki dwóm pakietom Crunchyroll: Fan lub Mega Fan. Obie opcje pozwalają fanom streamować ogromną bibliotekę Crunchyroll i oglądać nowe odcinki tuż po ich premierze w Japonii. Pakiet Fan zaczyna się od 20,00 złotych za miesiąc, podczas gdy pakiet Mega Fan jedyne 25,00 złotych miesięcznie – i oferuje jeszcze więcej emocji dzięki opcji oglądania w trybie offline i dodatkowych korzyści pojawiających się z okazji premier nowych produkcji. Crunchyroll otwiera przed fanami największą dedykowaną bibliotekę streamingu anime, z nowymi serialami pojawiającymi się co sezon.

Crunchyroll dołącza do obszernej listy subskrypcji dostępnych na Prime Video w Polsce, w tym: SkyShowtime, MGM+, FILM TOTAL, Dobre bo polskie, Hayu, Stingray Karaoke, Qello Concert, Out TV, Crime+Investigation Play, HISTORY Play, Pash, Filmbox. Klienci Amazon Prime mogą subskrybować

dowolną usługę dodatkową i anulować ją w dowolnym momencie. Aby zobaczyć pełną listę dostępnych subskrypcji dodatkowych, wejdź na Subskrypcje przez primevideo.com.

Crunchyroll zapewnia dostęp do anime fanom w ponad 200 krajach i terytoriach, oferując największą na świecie dedykowaną bibliotekę produkcji anime. Poza streamingiem, działalność Crunchyroll obejmuje również premiery kinowe, wydarzenia na żywo, gry, produkty konsumenckie i wiele więcej. Subskrybenci mogą cieszyć się nowościami obejmującymi ponad 40 tytułów, w tym długo wyczekiwanym powrotem ulubieńców fanów, takich jak My Hero Academia czy Tower of God, a także katalogowymi perełkami, takimi jak nagrodzone nagrodą Anime Award Jujutsu Kaisen czy długo emitowaną serią One Piece.

Źrodło: Amazon / materiały prasowe