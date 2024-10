Netflix rozważa premierę "Opowieści z Narnii" w kinach IMAX 0

Według najnowszych doniesień medialnych Netflix prowadzi rozmowy w sprawie globalnej dystrybucji "Opowieści z Narnii" w kinach IMAX. To byłby jeden z największych ruchów amerykańskiego giganta streamingowego w kontekście współpracy z kinem, a zarazem jedna z najbardziej kosztownych produkcji, na którą przeznaczono co najmniej 175 milionów dolarów.

"Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa"

Greta Gerwig, czyli reżyserka tego projektu, od samego początku była za tym, aby jej wersja "Opowieści z Narnii" trafiła do kin. Dotychczas Netflix unikał szerokiej dystrybucji kinowej, co oczywiście doprowadziło do konfliktu obu stron. Wyjątkami dla platformy były krótkie dystrybucje kinowe związane z sezonem nagród. Gerwig miała nawet postawił włodarzom Netfliksa ultimatum dotyczące kinowej premiery widowiska. Wygląda na to, że owa zagrywka poskutkowała.

Według serwisu Bloomberg, IMAX wyraził gotowość do dodania "Opowieści z Narnii" do swojego repertuaru, jeśli Netflix zgodzi się na takie porozumienie. Warto pamiętać, że rozmowy cały czas znajdują się na wczesnym etapie. Ostateczna decyzja zależy również od takich sieci kinowych, jak AMC czy Regal, które mają kluczowy wpływ na możliwość pokazów w formacie IMAX.

Film Gerwig ma stanowić pierwszą część planowanej serii, która może finalnie skończyć na… siedmiu odsłonach. Oczywiście wszystko zależy od sukcesu poszczególnych produkcji. Na pewno będziemy Was informować o dalszym przebiegu negocjacji.

Źrodło: darkhorizons.com