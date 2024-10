Keira Knightley agentką w pełnym akcji zwiastunie ''Black Doves'' 0

Netflix zaprezentował światu pierwszy zwiastun szpiegowskiego thrillera '’Black Doves'’, w którym Keira Knightley wciela się w prowadzącą podwójne życie agentkę. Obraz jak zapowiadają twórcy ma intensywną akcję, ale opowiada szczerą historię o miłości i poświęceniu.

kadr z serialu ''Black Doves''

Akcja serialu rozgrywa się w Londynie w okresie Bożego Narodzenia. Helen Webb (Knightley) to błyskotliwa i na pierwszy rzut oka przyziemna, oddana żona i matka, ale także i zawodowa szpieg. Przez 10 lat przekazywała sekrety swojego męża polityka tajemniczej organizacji, dla której pracuje: '’Black Doves'’. Kiedy jej sekretny kochanek Jason (Koji) zostaje zamordowany, jej szefowa, enigmatyczna Reed, wzywa starego przyjaciela Helen, Sama, aby zapewnić kobiecie bezpieczeństwo. Razem wyruszają na misję, aby zbadać, kto zabił Jasona i dlaczego, co prowadzi ich do odkrycia ogromnego, powiązanego spisku łączącego mroczny londyński półświatek z nadchodzącym kryzysem geopolitycznym. Helen nie cofnie się przed niczym, aby się zemścić i ochronić swoją rodzinę.

Za Black Doves w dużej mierze odpowiada Joe Barton. Obsadę uzupełniają Ben Whishaw jako Sam, Sarah Lancashire jako Reed, Andrew Buchan, Finn Bennett, Andrew Koji, Adam Silver, Ken Nwosu i Omari Douglas.

Wszystkie sześć odcinków serialu będzie dostępnych do streamowania od 5 grudnia.

Źrodło: Netflix