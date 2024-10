Pełna przygód podróż w nowym zwiastunie filmu ''Paddington w Peru'' 0

Sony prezentuje kolejną zapowiedź filmu Paddington w Peru, pokazującą wielką przygodę tytułowego misia, który wyrusza, aby znaleźć kobietę, która go wychowała.

kadr z filmu ''Paddington w Peru''

Miś Paddington wraz z rodziną Brownów postanawia wyruszyć w daleką podróż do Ameryki Południowej, a dokładniej do Peru, aby odwiedzić swoją ukochaną ciocię Lucy. W tym celu wszyscy udają się do umieszczonego nieopodal lasu deszczowego Domu dla Emerytowanych Niedźwiedzi. To jednak dopiero początek niezwykle ekscytującej przygody, w trakcie której odkryją wiele tajemnic. Przed nimi podróż życia, która poprowadzi ich od amazońskiej dżungli aż po górskie szczyty Peru!

Dougal Wilson wyreżyserował Paddington w Peru na podstawie scenariusza Marka Burtona, Jona Fostera i Jamesa Lamonta. Cała seria filmów opiera się na opowieściach dla dzieci autorstwa Michaela Bonda.

Ben Whishaw powraca, aby po raz trzeci użyczyć głosu kochającemu zabawę niedźwiedziowi. Obsadę uzupełniają Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Carla Tous, Julie Walters, Jim Broadbent, Olivia Colman, Antonio Banderas i Imelda Staunton jako Lucy.

Pierwszy film Paddington miał premierę w 2014 roku. Komedia aktorska spotkała się z pozytywnym przyjęciem i zarobiła ponad 282 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym 65 milionów dolarów. Kontynuacja, Paddington 2 z 2017 roku, również odniosła sukces, zarabiając 227 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 40 milionów dolarów.

Premiera Paddington w Peru w polskich kinach 15 listopada. Za dystrybucję filmu odpowiada Kino Świat.

Źrodło: Sony Pictures Entertainment