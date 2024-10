Gra ''Outlast'' zostanie zekranizowana. Producentem Roy Lee 0

Lionsgate i Red Barrels, kanadyjski producent gier wideo łączą siły, aby przenieść na szklany ekran przerażającą grę z gatunku survival horror ’’Outlast’’.

kadr z gry

W projekt zaangażowany jest Roy Lee, weteran produkcyjny jeśli chodzi o gatunek horror. W ostatnim czasie wyprodukował m.ni. Pajęczynę, Brahms: The Boy II oraz oba filmu z serii To. Jego doświadczenie ma sprawić, że nada filmowi tę samą przerażającą autentyczność, która sprawiła, że ​​uznana przez krytyków psychologiczna seria gier grozy stała się ulubioną przez ponad 37 milionów graczy na całym świecie.

J.T. Petty, który jest głęboko zaangażowany w historię samych gier, będzie pracował nad scenariuszem filmu. Petty zapowiada:

Red Barrels przesuwa granice horroru w grach od ponad dekady, a rozszerzenie uniwersum ’’Outlast’’ na film to niesamowita okazja, aby głębiej zanurzyć się w postaciach i mordercach, których kochamy.

Gra Outlast wydana została w 2013 roku. Szybko zyskała wielkie grono fanów, co dało początek całej serii. Najnowszą jej częścią jest The Outlast Trials. W grze Outlast gracz wciela się w dziennikarza Milesa, który chcąc odkryć co dziwnego dzieje się w dawnym zakładzie dla obłąkanych, włamuje się do środka. Tam odkrywa, że na miejscu przeprowadzane są bluźniercze rytuały i zakazane eksperymenty medyczne. Miles musi przetrwać walcząc z hordą zdeformowanych ofiar eksperymentów.

Źrodło: Bloody Disgusting, gry-online