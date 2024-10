Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Billy Zane wcieli się w Marlona Brando - zobaczcie niesamowitą metamorfozę aktora! 0

Na Festiwalu Filmowym w Turynie, który będzie miał miejsce pod koniec listopada, swoją premierę będzie miał długo wyczekiwany film niezależny Waltzing With Brando w reżyserii Billa Fishmana. Billy Zane wcieli się w tej produkcji w legendarnego Marlona Brando. Dzisiaj mamy możliwość rzucenia oka na niesamowitą metamorfozę aktora.

Scenariusz Waltzing With Brando opiera się na wspomnieniach Bernarda Judge’a – architekta z Los Angeles, którego Brando przekonał do budowy pierwszego na świecie ekologicznego ośrodka na małej, niezamieszkałej wyspie Tetiaroa w Polinezji Francuskiej. Było to pragnienie lendarnego aktora o ucieczce od świata, który nie dawał mu spokoju z racji niesamowitej sławy. Przy okazji Marlon Brando chciał zamieszkać w ekologicznym raju, który nie zaszkodzi naturze.

Billy Zane, którego wszyscy kojarzymy przede wszystkim z roli w Titaniku, wcieli się w legendarnego Marlona Brando z początku lat 70., kiedy to aktor ten przygotowywał się do kultowych ról w Ojcu chrzestnym oraz Ostatnim tangu w Paryżu.

W rolę Bernarda Judge’a wciela się Jon Heder. Na ekranie pojawią się też Tia Carrere, Richard Dreyfuss, Alaina Huffman, Camille Razat, Sofia Masson, Rob Corddry oraz David Gueriera. Co ciekawe zdjęcia do filmu były kręcone w większości na wyspie Tetiaroa.

Warto odnotować, że premiera Waltzing With Brando stanowi zwieńczenie tegorocznego Festiwalu Filmowego w Turynie, którego szczególnym punktem jest uczczenie stulecia urodzin Marlona Brando. W ramach tego wydarzenia organizatorzy przygotowali retrospektywę złożoną z 24 wybitnych tytułów, w których wystąpił aktor. Tegoroczną edycję festiwalu otworzy natomiast thriller Eden w reżyserii Rona Howarda.

Źrodło: Variety