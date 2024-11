Obejrzyj pierwszy krótkometrażowy film animowany Stephena Kinga 0

Stephen King to legendarny pisarz, który zajmował się każdym rodzajem medium wydawniczego, jakie tylko możesz wymyślić. Król horroru jest autorem powieści, opowiadań i nowel, scenariuszy, komiksów, esejów i nie tylko. W Halloween amerykański autor zdecydował się wypuścić swój pierwszy napisany animowany film krótkometrażowy, który można teraz oglądać za darmo.

Już w 1968 roku Stephen King opublikował swoje opowiadanie Here There Be Tygers w magazynie Ubris, zanim w 1985 roku trafiło do kolekcji Skeleton Crew. W ramach specjalnej okazji na Halloween wytwórnia Dark Corners Films wypuściła opowiadanie Kinga w formie adaptacji filmu animowanego pt. Lily. W 2019 roku Night Frizz Productions stworzyło film krótkometrażowy na podstawie filmu Kinga Here There Be Tygers. Jest to jednak pierwsza animowana wersja krótkiego horroru i debiutancki scenariusz Kinga do animacji.

Lily opowiada o trzecioklasistce, która odkrywa w łazience ukrywającego się przerażającego tygrysa. Ręcznie rysowana animacja animatora Pete’a Scalizittiego jest czarno-biała z efektownymi odcieniami zieleni i czerwieni, aby podkreślić fascynujące tematy 10-minutowego filmu krótkometrażowego. Kate Siegel, znana z występów w projektach męża Mike’a Flanagana, nie tylko wyreżyserowana, ale jest także narratorką animowanego filmu krótkometrażowego, w którym użyczyła głosów wszystkim bohaterom.

