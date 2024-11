Co stało się z Juliette? Zobaczcie pierwsze 5 minut nowego sezonu serialu "Silos" 0

Przed swoim powrotem w przyszłym miesiącu na Apple TV+ wypuściło pierwszy klip z drugiego sezonu serii Silos -popularnego dramatu science-fiction, któr po raz kolejny poprowadzi Rebecca Ferguson w roli Juliette.

Premeira drugiego sezonu zaplanowana jest na 15 listopada 2024 roku wraz z pierwszym odcinkiem, a następnie w każdy piątek do 17 stycznia 2025 r. będzie pojawiać się jeden nowy epizod.

Materiał przedstawia fanom pierwsze pięć minut drugiego sezonu, pokazuje los Juliette po wyjściu z silosu i odkrywa prawdę o ich prawdziwej sytuacji. Oprócz Ferguson w sezonie 2 wystąpią także Tim Robbins, Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie i Iain Glen, a także nowy członek obsady Steve Zahn.

Akcja serialu rozgrywa się w przyszłości, w której to Ziemia stała się toksycznym pustkowiem. Przetrwać zdołała zaledwie garstka ludzi, która to zamieszkuje ogromnych rozmiarów podziemny silos. Odcięci od świata zewnętrznego, wiodą życie pełne nakazów i zakazów, sekretów i kłamstw. By przeżyć, muszą ściśle przestrzegać pewnych zasad. Niektórzy jednak się na to nie godzą. Po tym jak Ci mieszkańcy silosu, którzy pragną dowiedzieć się o nim więcej, zaczynają umierać w tajemniczych okolicznościach, inżynier Juliette (w tej roli Rebecca Ferguson) zaczyna odkrywać szokujące tajemnice i prawdę o silosie. Jeśli kłamstwa Cię nie zabiją, to z pewnością zrobi to prawda.

Źrodło: ComingSoon