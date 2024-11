Ridley Scott ujawnia swoje plany na najbliższe trzy lata - od "Gladiatora" po nowego "Obcego" 0

Ridley Scott, czyli legendarny reżyser i producent nie zwalnia tempa. Pracując obecnie nad długo wyczekiwanym sequelem Gladiatora, nie zamierza poprzestawać na tej jednej produkcji.

"Gladiator II"

Firma Scott Free przygotowuje imponującą listę projektów, które mają być gotowe do realizacji w ciągu najbliższych trzech lata. Jak przyznaje sam Ridley Scott:

Wiem, co będę robił przez najbliższe trzy lata. Są napisane i gotowe do realizacji. Teraz musimy szukać dużych reżyserów, którzy poradzą sobie z takim budżetem. Można mieć najlepszego konia na świecie, ale jeśli nie ma się dobrego dżokeja, koń nie wygra.

Najbliższą produkcją, której Scott osobiście się podejmie będzie biografia legendarnego zespołu Bee Gees. Zdjęcia do filmu, którego roboczy tytuł brzmi "You Should Be Dancing" mają rozpocząć się na początku przyszłego roku. Obsada zapowiada się obiecująco, gdyż na ekranie zobaczymy Harry'ego Stylesa oraz Paula Mescala.

Nie zabraknie też nowych pomysłów związanych z kultowym uniwersum "Obcego". Choć dokładna rola Scotta przy nowym filmie "Ali**en" nie jest jeszcze ustalona, niewykluczone, że będzie produkował projekt "Alien: Romulus 2", podczas gdy reżyserią zajmie się ktoś inny. Miłośnicy kina będą także mieli okazję zobaczyć bitwę o Anglię w filmie historycznym, który obecnie powstaje na podstawie scenariusza Joe Penhalla. Ridley Scott nie ukrywa również, że jego marzeniem jest realizacja westernu.

Jestem fanatykiem westernów, a jeszcze tego nie zrobiłem.

przyznał reżyser

W Scott Free nie brakuje też innych interesujących projektów. Na celowniku znajduje się thriller Bomb, nad którym pracuje Kevin McMullin. Scott zdradził, że pragnie pracować z takimi twórcami jak Tony Gilroy, autor scenariusza i reżyser filmu Michael Clayton oraz twórca serialu Andor.

Na ten moment Ridley Scott to człowiek z precyzyjnym planem na kolejne trzy lata, a jego fani mogą być pewni, że czekają na nich wyjątkowe premiery pełne różnorodnych emocji.

Źrodło: The Hollywood Reporter