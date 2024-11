Westeros zostanie pokazane na wielkim ekranie? Warner Bros. pracuje nad kinowym projektem osadzonym w świecie "Gry o tron" 0

Warner Bros. Pictures chce wprowadzić Westeros na wielki ekran! Według doniesień studio cicho rozwija projekt filmowy osadzony w epickim świecie "Gry o Tron" autorstwa George’a R.R. Martina.

"Gra o Tron"

Produkcja jest na bardzo wczesnym etapie, a projekt nie ma jeszcze przypisanych reżysera, scenarzysty ani obsady, Warner Bros. wydaje się być zdeterminowane, by ożywić Westeros na nowo – tym razem na wielkim kinowym ekranie. To podejście stanowi zmianę strategii w stosunku do wcześniejszych decyzji HBO, które, zanim świat dotknęła pandemia, nie chciało przenosić Gry o tron poza granice małego ekranu, traktując ją jako prestiżową produkcję telewizyjną. Sytuacja jednak uległa zmianie. Po słabym odbiorze finałowego sezonu serialu i długich opóźnieniach związanych z kolejną książką, blask tej serii nieco przygasł, a spin-off Ród smoka, choć nadal popularny, nie przywrócił jej dawnej świetności.

Zmiany w zarządzie HBO i Warner Bros. przyczyniły się do nowego i nieco bardziej elastycznego podejścia do przenikania treści między telewizją a kinem – czego przykładami są seriale Pingwin oraz nadchodzący Diuna: Proroctwo. Nowy projekt filmowy w świecie Gry o tron mógłby zatem ożywić markę, szczególnie jeśli skupi się na wydarzeniach po zakończeniu głównej serii – co odróżniałoby go od Rodu smoka oraz innych spin-offów będących prequelami.

Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne informacje o tym ekscytującym projekcie, który może ponownie przenieść widzów do Westeros – tym razem z nową historią. Fani Martina z pewnością będą mieli na co czekać!

Źrodło: The Hollywood Reporter