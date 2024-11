Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Godzilla Minus One" doczeka się sequelu! Takashi Yamazaki ponownie stanie za kamerą 1

To już pewne! Po oszałamiającym sukcesie widowiska Godzilla Minus One, który stał się hitem światowego box-office’u i zdobył Oscara za efekty specjalne, Toho zapaliło zielone światło dla kolejnego filmu z tej legendarnej serii.

Nową produkcję wyreżyseruje Takashi Yamazaki, który był także odpowiedzialny za scenariusz, reżyserię oraz efekty wizualne w poprzedniej części. Ogłoszenie pojawiło się nieprzypadkowo – właśnie w ten weekend Godzilla Minus One ponownie trafi do szerokiej dystrybucji w Ameryce Północnej. Powód jest bardzo prosty – Dzień Godzilli, który przypada na 3 dzień listopada. To wyjątkowa okazja, ponieważ właśnie tego dnia w 1954 roku w Japonii odbyła się premiera pierwszego filmu o kultowym potworze.

Godzilla Minus One odniósł globalny sukces przynosząc 115 milionów dolarów zysków na całym świecie. Film szczególnie dobrze przyjęł się w Stanach Zjednoczonych, gdzie zarobił aż 56,4 milionów dolarów, co uplasowało ją na trzecim miejscu wśród najlepiej zarabiających filmów nieanglojęzycznych w historii amerykańskiego box office’u. Sukces widowiska o Królu Potworów jest jeszcze bardziej imponujący, biorąc pod uwagę jego skromny budżet wynoszący zaledwie 15 milionów dolarów. Warto też podkreślić, że film zdobył Oscara za Najlepsze Efekty Specjalne, co stanowi przełomowe osiągnięcie w historii serii.

Na razie szczegóły dotyczące nowego projektu nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomość o powrocie Takashiego Yamazakiego jako reżysera może napawać optymizmem.

W Polsce film Godzilla Minus One możemy oglądać na Netflix.

Źrodło: X