"Szybki jak błyskawica" powróci na ekrany? Tom Cruise i Paramount rozważają kontynuację klasyka wyścigów NASCAR

Tom Cruise rozmawia z Paramount o realizacji kontynuacji kultowego filmu wyścigowego z 1990 roku – Szybki jak błyskawica. Aktor wierzy, że może ponownie ożywić tę historię na wielkim ekranie – podobnie jak zrobił to z Top Gun: Maverick.

Szybki jak błyskawica zarobił 157 milionów dolarów na całym świecie, jego wysokie koszty produkcji i mieszane recenzje sprawiły, że nie stał się kasowym hitem. Dziś jednak ma swoich wiernych fanów – w tym Quentina Tarantino, który w 2013 roku stwierdził, że to jeden z jego ulubionych filmów wyścigowych. Jako ciekawostkę można dodać, że to właśnie na planie tego filmu Cruise poznał swoją przyszłą żonę, Nicole Kidman.

Paramount od dawna myśli o stworzeniu nowej odsłony Szybkiego jak błyskawica. Jednym z pomysłów był serial na platformę Paramount+, który jednak Cruise odrzucił. Teraz aktor rozważa klasyczną kontynuację i szuka scenarzystów, którzy mogliby stworzyć odpowiedni scenariusz. Warto zaznaczyć, że Tom Cruise ma prawo akceptacji każdego skryptu, w którym występuje, co zapewnia mu kontrolę nad jakością projektów, w które się angażuje. Jak podkreśla jeden z przedstawicieli Paramount, decyzja o produkcji będzie zależała od jakości pomysłu i scenariusza.

Szybkiego jak błyskawica opowiada historię Cole’a Trickle’a – utalentowanego, ale impulsywnego młodego kierowcy wyścigowego, który marzy o podbiciu torów NASCAR. Z pomocą mechanika Harry’ego Hogge’a oraz zaufanego zespołu, Cole rzuca się w wir zawodów zdobywając pierwsze doświadczenia i jednocześnie napotykając poważne wyzwania na torze. Jego rywalizacja z agresywnym zawodnikiem Rowdym Burnsem przeradza się w zaciekłą bitwę, która zmusza go do stawienia czoła własnym lękom. Gdy po groźnym wypadku trafia do szpitala, Cole nawiązuje bliską relację z piękną neurochirurg, Dr. Claire Lewicki. Kobieta pomaga mu odzyskać pewność siebie i zrozumieć wagę współpracy w dążeniu do zwycięstwa. Film w dynamiczny sposób ukazuje kulisy wyścigów NASCAR, a także emocjonalną walkę bohatera o sukces, przyjaźń i miłość.

Czy chcielibyście powrotu Cruise’a na tor wyścigowy?

