Skandalista na czerwonym dywanie – Spacey podbija włoski festiwal

Kevin Spacey odebrał prestiżową nagrodę Maximo Excellence Award podczas inauguracyjnego Italian Global Series Festival w Riccione. Czy to symboliczny powrót na salony dla aktora, którego Hollywood niemal całkowicie wymazało z mapy?

Na czerwonym dywanie Spacey pojawił się uśmiechnięty i witany brawami. Kilka chwil później, stojąc na scenie, nie tylko odebrał wyróżnienie z rąk włoskiej wiceminister kultury, ale też podziękował Franco Nero – reżyserowi, który w 2021 roku dał mu szansę, gdy niewielu miało odwagę go obsadzić.

Franco miał odwagę, której brakowało innym, i jestem mu za to wdzięczny – mówił Spacey, wyraźnie nawiązując do bojkotu, jaki spotkał go w USA po serii oskarżeń, z których część zakończyła się uniewinnieniem.

To już druga nagroda z Włoch w ciągu ostatniego roku – wcześniej Spacey odebrał Nations Award za całokształt twórczości w Taorminie. Jego kariera wciąż wisi na włosku – choć wygrał sprawy w Wielkiej Brytanii i USA, nadal mierzy się z kolejnymi pozwami. Na gali towarzyszyły mu gwiazdy takie jak Adjoa Andoh z Bridgertonów i turecka aktorka Özge Gürel. Na zakończenie przemówienia Spacey odwołał się do kultowej roli mordercy z Siedem, puszczając oko do fanów:

Gdy Brad Pitt i Morgan Freeman pytają: Dokąd zmierzamy?, odpowiadam: Zobaczycie.

Czy Włochy staną się dla Spacey’ego nowym początkiem? Na razie jedno jest pewne – jego obecność znów wywołuje emocje.

Źrodło: Deadline