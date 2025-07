Są pełni pasji, wiedzy i chęci, ale brakuje im doświadczenia. Młode gliny to nowy codzienny serial kryminalny będący w planach stacji TVN. Skupia się on na pracy funkcjonariuszy policji, którzy dopiero zaczynają służbę. Zdjęcia do niego wystartowały w maju i potrwają do października.