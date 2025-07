Miłosny trójkąt podkręcony do kwadratu - Dakota Johnson w zwiastunie zabawnej komedii "Skomplikowani" 0

Monolith Films prezentuje pierwszą polską zapowiedź amerykańskiej komedii Skomplikowani. Dakota Johnson w błyskotliwej komedii małżeńskiej o miłości, przyjaźni, zdradzie i… tym czwartym.

Poznajcie Carey’a, miłego gościa na krawędzi załamania nerwowego. Przed chwilą przyjął najcięższy cios – jego ukochana żona Ashley zażądała rozwodu. Leżący na deskach, rozsypany w proch Carey musi szybko znaleźć sposób na pozbieranie swojego życia do kupy. W nadziei na dobrą radę odwiedza zaprzyjaźnione małżeństwo Julie i Paula, którzy od lat żyją w szczęśliwym, otwartym związku. I tu przychodzi olśnienie: skoro Ashley go już nie chce, a Paul i Julie nie hołdują wierności, po co daleko szukać pocieszenia, skoro można znaleźć je w ramionach pięknej … Julie. Plan wydaje się wprost idealny i wszystko układa się nadzwyczaj przyjemnie do chwili, gdy wybucha emocjonalna bomba. Paul dostaje szału, gdy odkrywa, że jego piękna żona świetnie się bawi z jego najlepszym przyjacielem. Z kolei Carey wciąż nie może zapomnieć o Ashley, która bez skrupułów korzysta ze świeżo odzyskanej wolności. Życie całej czwórki pogrąży się w chaosie, jeśli nie odkryją wreszcie o co tak naprawdę chodzi w miłości.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Skomplikowanych wyreżyserował Michael Angelo Covino, który jest również współautorem scenariusza wraz z Kyle Marvin. Obsadę uzupełniają Adria Arjona, Covino, Nicholas Braun, David Castañeda, O-T Fagbenle i Simon Webster.

Ta inteligentna, zabawna i zaskakująco czuła komedia o tym, że rozwód to dopiero początek trafi do polskich kin 3 października tego roku.

