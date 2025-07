Zamaskowani mordercy powracają w nowej zapowiedzi "The Strangers: Chapter 2" 0

Lionsgate prezentuje nową zapowiedź drugiego filmu z planowanej trylogii The Strangers. Zamaskowani mordercy powracają, aby siać terror.

The Strangers: Chapter 1 został wydany w amerykańskich kinach w maju 2024 roku. Film jest nową wersją filmu Nieznajomi z 2008 roku, wyreżyserowaną przez Renny'ego Harlina z Madelaine Petsch w roli Mayi Lucas.

The Strangers: Chapter 2 trafi do kin 26 września tego roku. Film przejął datę premiery, która wcześniej należała do Piły XI. Data premiery rozdziału trzeciego nie jest jeszcze znana. Wszystkie trzy filmy zostały nakręcone w 2022 roku.

Maya (Petsch) ledwo uszła z życiem po ataku nieznajomych zamaskowanych osób. Kiedy napastnicy się o tym dowiadują, wracają — bardziej brutalni i nieustępliwi niż kiedykolwiek — by dokończyć to, co zaczęli. Nie mając dokąd uciec ani komu zaufać, dziewczyna musi przetrwać kolejny przerażający rozdział terroru. Agresorzy są w stanie zabić każdego, kto stanie im na drodze.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Scenariusz napisali Alan R. Cohen i Alan Freedland. Obsadę uzupełniają Gabriel Basso, Ema Horvath, Richard Brake, Rachel Shenton i Froy Gutierrez.

The Strangers: Chapter 1 okazał się skromnym hitem kasowym. Zarobił około 48,2 miliona dolarów na całym świecie. Dla porównania Nieznajomi z 2008 roku zarobili około 82,4 miliona dolarów, podczas gdy sequel tego filmu Nieznajomi: Ofiarowanie z 2018 roku zarobił 32,1 miliona dolarów.

Źrodło: Lionsgate, ComingSoon