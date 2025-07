Channing Tatum okrada McDonald'sy w zwiastunie "Roofman", filmu opartego na prawdziwych wydarzeniach 0

Paramount prezentuje pierwszy zwiastun kryminalno-komediowej produkcji Roofman z Channingiem Tatumem w roli głównej. Fabuła filmu inspirowana jest historią prawdziwego złodzieja.

Projekt jest najnowszym dziełem nominowanego do Oscara reżysera Dereka Cianfrance'a i przedstawia prawdziwą historię Jeffreya Manchestera, byłego oficera rezerwy armii, który stał się czarującym seryjnym złodziejem. Manchester włamał się nocą do dziesiątek restauracji należących do sieci McDonald’s. Robił to w charakterystyczny dla siebie sposób – wycinał dziurę w dachu. Podczas napadów rzadko uciekał się do przemocy.

W 2000 roku został schwytany, ale uciekł z więzenia i przez miesiące ukrywał się w sklepie z zabawkami sieci Toys ’R Us w Północnej Karolinie. Tam zakochał się w samotnej matce (Kirsten Dunst). Jednak jego przeszłość nie pozwoliła mu długo cieszyć się wolnością. Ostatecznie został schwytany i ponownie osadzony w więzieniu.

Roofman opowiada o tych kilku miesiącach ukrywania się Manchestera i jego związku z wspomnianą kobietą.

Poniżej zwiastun:

Obsadę filmu uzupełniają Peter Dinklage, Uzo Aduba, Juno Temple, LaKeith Stanfield, Ben Mendelsohn, Melonie Diaz, Tony Revolori i Jimmy O. Yang. Cianfrance jest także współautorem scenariusza wraz z Kirt Gunn.

Kinowa premiera Roofmana 10 października tego roku. O jego polskiej dacie debiutu na razie nic nie wiadomo.

Źrodło: Paramount Pictures