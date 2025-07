Zakończono zdjęcia do "Mumii" Lee Cronina 0

Lee Cronin na swoim koncie na Instagramie opublikował wpis informujący o końcu prac na planie filmu The Mummy. Produkcja ta jest nowym, świeżym spojrzeniem na znany Nam już temat.

Podobne filmy to Mumia z 1932, 1999 i 2017 roku. Z tym, że ta ostatnia z Tomem Cruisem nie zyskała sympatii widzów ponosząc finansową porażkę. Czy wersja Cronina będzie hitem? Tego dowiemy się w przyszłym roku. The Mummy trafi do kin 17 kwietnia 2026 roku.

Jak wynika z opublikowanego wpisu zdjęcia do filmu The Mummy zostały zakończone. Rozpoczęły się one pod koniec marca w Irlandii. Trwały więc trzy miesiące.

Jack Reynor gra główną rolę w filmie i wciela się w rolę "męża i ojca, który popada w konflikt z nadprzyrodzonymi złowrogimi siłami". Do Reynora w obsadzie dołączają Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy, May Elghety i Natalie Grace.

Cronin jest scenarzystą i reżyserem. To pierwszy film irlandzkiego filmowca od czasu horroru Martwe zło: Przebudzenie. Producentami są Cronin, Jason Blum, John Keville i James Wan.

Film w reżyserii Cronina nie jest ani remakiem ani rebootem serii Mumia będącej własnością Universalu. Nie będzie on też miał nic wspólnego z tamtymi filmami. To całkowicie nowa, oryginalna historia z mumią w roli głównej. Jak mówi Cronin produkcji ma być bliżej do pełnowartościowego horroru niż kina przygodowego.

Źrodło: instagram.com/curleecronin