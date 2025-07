Informację potwierdzono po wcześniejszych spekulacjach. Wśród kandydatów na objęcie stołka reżyserskiego wymieniano również nazwiska takie jak Edward Berger, Edgar Wright, Jonathan Nolan i Paul King. Ostatecznie wybór padł na Kanadyjczyka, który nie kryje osobistego związku z postacią 007.

Niektóre z moich najwcześniejszych wspomnień związanych z filmami są związane z 007. Dorastałem oglądając filmy o Jamesie Bondzie z moim ojcem, od czasów Doktor No z Seanem Connerym. Jestem zagorzałym fanem Bonda. Dla mnie to święte terytorium. Mam zamiar uszanować tę tradycję i otworzyć drogę do nowych misji. To ogromna odpowiedzialność, ale i niezwykły zaszczyt.

powiedział filmowiec