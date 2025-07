Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

To nie John Wick, to Superman szuka swojego psa - zobaczcie nowy klip z widowiska Jamesa Gunna 0

Warner Bros. opublikowało nowy fragment filmu Superman w reżyserii Jamesa Gunna, w którym tytułowy bohater konfrontuje się z Lexem Luthorem w jego biurze w LexCorp. Materiał możecie obejrzeć w dalszej części artykułu.

Scena rozpoczyna się od wejścia Supermana (w tej roli David Corenswet) do biura Lexa. Heros rozsadza drzwi do biura Luthora (Nicholas Hoult), po czym bez większego wysiłku rzuca jego biurkiem w kąt pomieszczenia. Gniew Kal-Ela nie jest bezpodstawny bowiem, jak ujawnia klip, ktoś porwał Krypto, co może wskazywać na nowy poziom bezwzględności ekranowego Lexa. Zresztą zobaczcie sami:

Nowy Superman zadebiutuje w kinach 11 lipca 2025 roku i będzie pierwszym filmem otwierającym nowy rozdział w uniwersum DC pod przewodnictwem Jamesa Gunna.

W obsadzie poza Corenswetem i Houltem znaleźli się m.in. Rachel Brosnahan jako Lois Lane, Nathan Fillion jako Green Lantern/Guy Gardner, Isabela Merced jako Hawkgirl, Edi Gathegi jako Mister Terrific, Sean Gunn jako Maxwell Lord, María Gabriela de Faría jako The Engineer, Wendell Pierce jako Perry White oraz Sara Sampaio jako Eve Teschmacher.

