Trzeci zwiastun "Eddingtona" Ariego Astera 0

A24 prezentuje trzeci, prawdopodobnie już finalny zwiastun czarnej komedii z mocno politycznym akcentem Eddington. To nowe dzieło Ariego Astera, twórcy Dziedzictwo. Hereditary i Midsommar. W biały dzień zrealizowane zostało w stylu western-noir.

Wczytywanie...

Akcja filmu rozgrywa się w czasie pandemii koronawirusa i skupia się na rywalizacji między szeryfem Joe Crossem (Joaquin Phoenix) a burmistrzem Tedem Garcią (Pedro Pascal). Konflikt zaczyna się w momencie, gdy Joe odmawia noszenia maseczki na twarz w lokalnym sklepie spożywczym, co prowadzi go do kandydowania na burmistrza miasta Eddington w Nowym Meksyku, rzucając wyzwanie Tedowi, który myślał, że będzie kandydował bez żadnego sprzeciwu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O'Connell, Micheal Ward i Clifton Collins Jr. również występują w filmie, który został nakręcony na terenie Nowego Meksyku.

Aster jest scenarzystą, reżyserem i producentem wraz z Larsem Knudsenem dla Square Peg. Za efekty wizualne odpowiada zdobywca Oscara Darius Khondji, a muzykę do filmu skomponował Bobby Krlic.

Eddington wejdzie do kin 18 lipca.

Film miał swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes w maju tego roku. Otrzymał on w przeważającej mierze dobre recenzje od krytyków.

Źrodło: A24