Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Scenariusz "The Batman: Part II" wreszcie trafił do DC Studios 0

Po miesiącach spekulacji wreszcie mamy konkretne wieści w sprawie The Batman: Part II. Matt Reeves oficjalnie potwierdził, że scenariusz długo oczekiwanego sequela został ukończony i przesłany do DC Studios.

Wczytywanie...

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie wokół filmu krążyły pogłoski o opóźnieniach, a nawet niepewności co do realizacji. Jedna z plotek głosiła nawet, że Matt Reeves opuszcza projekt. Pierwotnie zapowiedziany na 2026 rok, The Batman: Part II ma dziś nową datę premiery – 1 października 2027.

Matt Reeves napisał scenariusz wspólnie z Mattsonem Tomlinem, który nieoficjalnie poprawiał skrypt pierwszej części. Teraz oficjalnie odpowiada za współautorstwo kontynuacji. Jak ujawnił James Gunn kilka miesięcy temu, pierwszy draft scenariusza miał być gotowy do czerwca i jak widać Reeves dostarczył go niemal na styk.

Produkcja filmu jest planowana na początek 2026 roku, co da ekipie około dwóch lat na realizację i postprodukcję przed premierą kinową. O fabule nie wiadomo praktycznie nic. Wiadomo natomiast, że do roli Mrocznego Rycerza powróci Robert Pattinson, a wraz z nim mają pojawić się Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis i Colin Farrell.

Źrodło: Twitter