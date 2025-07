Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Szybcy i Wściekli 10: Część 2" oficjalnie opóźnione - Vin Diesel zapowiada powrót do korzeni i Briana O'Connera 1

Vin Diesel w końcu dał znać fanom na jakim etapie jest franczyza "Szybcy i wściekli". Podczas sobotniego FuelFest w Kalifornii, aktor i producent zdradził kilka nowych informacji na temat premiery filmu Szybcy i Wściekli 10: Część 2.

Ze słów hollywoodzkiego gwiazdora wynika, że widowisko nie trafi do kin wcześniej niż w kwietniu 2027 roku. To kolejne opóźnienie produkcji, która miała pierwotnie zadebiutować w 2026 roku.

Vin Diesel zdradził także, że kontynuacja ma być powrotem do korzeni serii, czyli ulic Los Angeles. To właśnie tam wszystko się zaczęło i dało początek kasowej serii. Po latach globalnych eskapad, walk z cyberterrorystami i kosmicznych wyczynów, ekipa Doma Toretto najwyraźniej chce przypomnieć sobie czasy, gdy stawką były honor i szybkie fury, a nie losy całego świata. A to nie koniec!

Odtwórca roli wspomnianego Doma zapowiedział, że w filmie ponownie zobaczymy Briana O’Connera, czyli postać graną niegdyś przez Paula Walkera. Na razie nie ujawniono w jaki sposób studio planuje przywrócić bohatera na ekran. Można się spodziewać kombinacji archiwalnych materiałów, efektów CGI oraz udziału braci Walkera, którzy już przy Szybkich i wściekłych 7 zastępowali na planie tragicznie zmarłego aktora.

Co sądzicie o najnowszych doniesieniach dotyczących serii?

Źrodło: darkhorizons.com