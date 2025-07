"The Last Train to New York" nadal na horyzoncie. Nie będzie to jednak remake, a spin-off "Zombie express" 0

Cały czas czekamy na nowe informacje dotyczące amerykańskiej wersji Zombie expressu. Projekt, który w 2022 roku zniknął z kalendarza premier Warner Bros., nadal znajduje się na radarze twórców, aczkolwiek przybiera nieco inną formę niż wcześniej zapowiadano.

Jak zdradził James Wan w rozmowie z "Entertainment Weekly", The Last Train to New York nie będzie klasycznym remakiem koreańskiego hitu w reżyserii Yeona Sang-ho. Zamiast tego powstaje spin-off osadzony w tym samym uniwersum, ukazujący wybuch epidemii z innej perspektywy.

Kreatywnie rzecz biorąc, dzieje się to w tym samym świecie co Zombie express. Epidemia dzieje się na całym świecie. Więc jeśli Zombie express jest tym konkretnym fragmentem historii w Korei Południowej, chcemy, aby The Last Train to New York był tym osadzonym w Ameryce. Wszystko to jest naprawdę ekscytujące. Mam nadzieję, że w końcu uda się to zrealizować.

powiedział Wan

Za kamerą The Last Train to New York miał stanąć Timo Tjahjanto, a scenariusz przygotowywał Gary Dauberman. Po wycofaniu filmu z harmonogramu studio nie ogłosiło nowej daty premiery.

Pierwowzór z 2016 roku stał się fenomenem i ogromnym sukcesem. Przy budżecie wynoszącym zaledwie 8,5 mln dolarów, film zarobił na świecie 98,5 mln i doczekał się zarówno animowanego prequela, jak i sequela Półwysep.

Źrodło: Entertainment Weekly