Reżyser "Zakochanego bez pamięci" szykuje psychologiczny horror "Les Petites Peurs"

Michel Gondry wraca do reżyserii, po tym jak projekt "Golden", muzyczny film z Pharrellem Williamsem, został nakręcony, a następnie odłożony na półkę.

Jego nowy film, zatytułowany "Les Petites Peurs" ("Małe lęki"), ma być psychologicznym horrorem, w którym dwie młode dziewczynki odkrywają zakopaną w ogrodzie ludzką czaszkę. Znalezisko staje się punktem wyjścia do śledztwa prowadzonego przez policjanta granego przez Gillesa Lellouche'a, który próbuje rozwikłać makabryczną tajemnicę. W obsadzie znalazł się również Bastien Bouillon, który zagra ojca dziewczynek.

Zdjęcia do filmu mają ruszyć we Francji w styczniu 2026 roku i potrwać do marca.

Projekt zapowiada się naprawdę intrygująco, tym bardziej, jeśli spojrzymy na poprzednie produkcje nakręcone przez Gondry’ego. Na jego liście znajdują się bowiem Zakochany bez pamięci, Jak we śnie czy Dziewczyna z lilią.

Który film tego reżysera cenicie najbardziej?

Źrodło: World of Reel