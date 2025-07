Kolejny troll sieje zniszczenie w Norwegii. Oto pierwszy zwiastun "Troll 2" 0

Netflix prezentuje pierwszą zapowiedź kontynuacji skandynawskiego hitu Troll z 2022 roku. Ten norweski film przygodowy jest europejską odpowiedzią na amerykańskie MonsterVerse.

kadr z filmu "Troll"

Kiedy budzi się potężny nowy troll, Norwegię ogarnia chaos. Dla Nory (Ronny Stenberg), Andreasa (Kim S. Falck-Jørgensen) i kapitana Krisa (Mads Sjøgård Pettersen) oznacza to, że nadszedł czas nowej misji, trudniejszej niż wszystkie poprzednie. Aby powstrzymać siejącą spustoszenie istotę, muszą zdobyć nowych sojuszników, sięgnąć po nietypową broń i poszukać odpowiedzi w pradawnej historii Norwegii. Czy uda im się dokonać niemożliwego i wyrwać swój kraj z objęć ogarniającego go mroku?

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Za kamerą sequela ponownie stanął Roar Uthaug. Scenariusz wyszedł spod pióra Espen Aukan. Obsadę uzupełniają Sara Khorami i Karoline Viktoria Sletteng Garvang.

Troll 2 w serwisie Netflix zadebiutuje 1 grudnia tego roku.

O czym opowiada pierwszy film:

Po tysiącletnim uwięzieniu głęboko w górze Dovre budzi się gigantyczny stwór, który niszcząc wszystko na swojej drodze, zbliża się do Oslo. Jak powstrzymać coś, co dotychczas istniało jedynie w norweskich baśniach i legendach? Grupa barwnych bohaterów łączy swe siły, aby powstrzymać go przed sianiem zniszczenia.

Źrodło: Netflix