"Cudownie dziwny świat Gumballa" - Carton Network prezentuje nową czołówkę i podaje datę premiery serialu!

Cartoon Network ujawnia czołówkę oraz datę międzynarodowej premiery serialu Cudownie dziwny świat Gumballa.To kontynuacja wielokrotnie nagradzanego Niesamowitego świata Gumballa. Za produkcję odpowiada Hanna-Barbera Studios Europe.

Serial zadebiutuje 6 października tego roku. W naszym kraju oglądać go będziemy mogli dzięki platformie HBO Max. Ogłoszeniu daty premiery kreskówki towarzyszy prezentacja dynamicznej czołówki, za którą odpowiada Jack Sachs – uznany artysta, twórca logo Cudownie dziwnego świata Gumballa.

Twórcy serialu ponownie zapraszają widzów do Elmore – miasta, w którym prawa rzeczywistości to tylko żart, a życie rodzinne wymyka się wszelkim schematom. Gumball Watterson wciąga w wir przygód swojego brata Darwina, siostrę Anais i resztę ekscentrycznych mieszkańców miasteczka – czy to walcząc z imperium złowrogiego fast foodu, mierząc się ze sztuczną inteligencją zakochaną w jego mamie, czy próbując powstrzymać Banana Joego przed… założeniem spodni.

Cudownie dziwny świat Gumballa to kontynuacja narracji pełnej surrealistycznego humoru, którą odbiorcy mieli szansę poznać w wielokrotnie nagradzanym Niesamowitym świecie Gumballa. Stworzony przez Bena Bocqueleta Cudownie dziwny świat Gumballa w piętnastominutowych odcinkach łączy eklektyczną mieszankę stylów – od animacji 2D i 3D, przez CGI, lalkarstwo i fotorealizm, aż po elementy live-action. Efektem jest niezwykle pomysłowy świat, wyróżniający się żywą estetyką wizualną i dosadnym metahumorem.

Za reżyserię i produkcję wykonawczą odpowiadają Matt Layzell i Erik Fountain. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy m.in. Alkaio Thiele jako Gumballa, Hero Hunter jako Darwina, Kinza Syed Khan jako Anais, Teresę Gallagher jako mamę – Nicole oraz Dana Russella jako tatę – Richarda.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl