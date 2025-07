Jak donosi "Variety" studio analizuje możliwość powrotu na tor z "F1 2". Reżyser filmu Joseph Kosinski podsycił spekulacje w rozmowie z "GQ", mówiąc o scenie w trakcie napisów, która celowo zostawia furtkę dla dalszych losów bohaterów:

To zależy od widowni. Myślę, że pozostawiamy to w naprawdę otwartym momencie dla Sonny’ego, Kate i Joshuy. Więc tak, myślę, że na pewno jest więcej do opowiedzenia o zespole APXGP i dokąd pójdzie Sonny Hayes. Ale to nie moja decyzja.

mówił reżyser