Nowy film "Street Fighter" znalazł swojego głównego złoczyńcę! 0

Obsada aktorskiej wersji Street Fightera wciąż zaskakuje! Legendarny przeciwnik Ryu i Chun-Li – M. Bison – został oficjalnie obsadzony. W tej roli zobaczymy Davida Dastmalchiana, aktora znanego z takich filmów jak Oppenheimer czy Późna noc z diabłem.

Wybór Dastmalchiana może zaskakiwać, ale to aktor o nieprzewidywalnej ekranowej energii, idealnej do wcielenia się w jednego z najbardziej kultowych czarnych charakterów w historii gier wideo. Jego kariera nabrała tempa po rolach w produkcjach Nolana czy Marvela, a teraz przyszła pora na jego wejście do uniwersum Capcomu.

David Dastmalchian

Kim jest M. Bison?

Dla niewtajemniczonych: M. Bison to główny antagonista serii Street Fighter – przywódca przestępczej organizacji Shadaloo, bezwzględny dyktator i potężny wojownik. Postać ta zadebiutowała w grach już w latach 90., a w adaptacji z 1994 roku została legendarne odegrana przez Raúla Julię.W nowej filmowej wersji Dastmalchian przejmie pałeczkę, mierząc się z gwiazdorską obsadą, która już teraz robi wrażenie.

W nadchodzącym Street Fighterze wystąpią:

Zdjęcia do filmu rozpoczną się w sierpniu w Australii. Projekt powstaje przy współpracy Legendary Entertainment oraz Capcomu, ale fabuła nadal owiana jest tajemnicą. Nie znamy też jeszcze daty premiery.

Źrodło: Deadline