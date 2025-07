Piertwsz teaser "Eyes of Wakanda" zapowiada epicką podróż do serca MCU!

Marvel Television właśnie wypuściło nowy teaser do swojego nadchodzącego serialu animowanego Eyes of Wakanda – produkcji osadzonej w niezwykłym świecie Czarnej Pantery. To projekt, który z pewnością zaskoczy fanów – opowieść o odważnych wojownikach z Wakandy, którzy wyruszą w niezapomniane misje w różnych okresach historycznych.