"Oldboy 2" w produkcji – fani niezadowoleni z decyzji o kontynuacji

Wielu fanów Oldboya zareagowało z oburzeniem na doniesienia o produkcji kontynuacji kultowego filmu. Daniel Richtman, znany insider filmowy, wywołał falę emocji wśród miłośników kina, ogłaszając w mediach społecznościowych, że "Oldboy 2" jest w fazie rozwoju. Choć nie podał żadnych szczegółów, ta krótka informacja wystarczyła, by fani wyrazili swoje niezadowolenie.

Na wielu platformach społecznościowych pojawiły się reakcje pełne rozczarowania i złości. Oldboy z 2003 roku, w reżyserii Park Chan-wooka, jest uznawany za jedno z największych dzieł kina. Fani podkreślają, że film stanowi zamkniętą całość i nie ma potrzeby tworzenia sequelu. Choć pojawiły się głosy poparcia dla pomysłu, dominująca reakcja wskazuje na sceptycyzm i obawy, że kontynuacja nie dorówna legendzie pierwszej części.

Film opowiada historię Oh Dae-sua, mężczyzny, który zostaje uwięziony na 15 lat bez wyjaśnienia przyczyn i po uwolnieniu zostaje wciągnięty w mroczną sieć spisków i zemsty. Film Parka Chan-wooka nie tylko zdobył liczne nagrody, ale także stał się punktem odniesienia dla wielu twórców w kinie światowym.

Część osób, które nie kryją swojego niezadowolenia, wskazuje na amerykański remake Oldboya z 2013 roku w reżyserii Spike'a Lee. Film ten spotkał się z negatywnymi recenzjami, a wielu krytyków uznało go za ogromną porażkę, która nie tylko nie dorównywała oryginałowi, ale wręcz pogłębiła poczucie, że Oldboy to historia, której nie należy ruszać. Sam Spike Lee miał tak dużą frustrację związaną z procesem edytorskim, że usunął swoje tradycyjne A Spike Lee Joint z napisów końcowych.

Reakcje internautów są jednoznaczne – Oldboy to film, który nie potrzebuje kontynuacji. Wśród komentarzy dominują opinie, że dzieło Parka Chan-wooka jest arcydziełem, które należy pozostawić w spokoju, a wszelkie próby rozwoju fabuły po takiej produkcji mogą zakończyć się rozczarowaniem. Jeśli sequel wyjdzie, to będzie to tylko cios dla oryginału – komentują fani, obawiając się, że nowe Oldboy 2 nie będzie w stanie uchwycić mrocznej magii pierwszej części.

Choć temat kontynuacji wciąż pozostaje owiany tajemnicą, jedno jest pewne – fanom kultowego Oldboya trudno będzie pogodzić się z myślą o sequelu, który może nie dorównać jakości pierwowzoru.

Źrodło: ComingSoon