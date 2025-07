"The Authority" wciąż w grze, ale nowe wieści o premierze nie spełniają oczekiwań 0

Fani DCU, którzy czekają na wieści o projekcie The Authority, mogą poczuć się nieco rozczarowani najnowszymi aktualizacjami od Jamesa Gunna. W wywiadzie dla Blavity TV, reżyser i współszef DC Studios potwierdził, że film wciąż jest w planach, ale jego rozwój przebiega zdecydowanie wolniej, niż pierwotnie zakładano.

Gunn, który razem z Peterem Safranem prowadzi DC Studios, przyznał, że choć projekt nie został anulowany, nie idzie on tak szybko do przodu, jak inne produkcje z DCU. The Authority zostało ogłoszone jako część początkowego planu DCU już w styczniu 2023 roku, ale od tamtej pory projekt napotkał na trudności. Po opóźnieniu w produkcji w lutym 2025, nie podano jeszcze oficjalnej daty premiery filmu.

Podczas rozmowy, Gunn zdradził również, że Angela Spica, postać z komiksów Wildstorm, znana jako The Engineer, pojawi się w nadchodzącym filmie Superman. Reżyser wyjaśnił, że decyzja o włączeniu tej postaci do pierwszego filmu z serii Superman w DCU wynikała z jej mocy i potencjału w walce z tytułowym bohaterem. To jednak nie oznacza, że The Authority zniknęło z planów – wręcz przeciwnie, może to sugerować, że Gunn planuje powiązanie tej grupy bohaterów z innymi postaciami z uniwersum.

Choć The Authority nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery, specjaliści sugerują, że projekt może ujrzeć światło dzienne dopiero po 2027 roku. Dla fanów, którzy liczyli na szybszy debiut, to z pewnością smutna wiadomość, ale przynajmniej mamy pewność, że projekt nie został całkowicie porzucony.

Gunn zapewnił, że film nadal ma szansę na realizację, choć obecnie wszystko idzie dosyć powoli. Jak dodał, może się to wydarzyć na pewno, ale nie w najbliższym czasie.

Źrodło: SuperHeroHype