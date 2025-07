Psotny "Kot Prot" na pierwszej zapowiedzi animacji od Warner Bros. 1

Wytwórnia Warner Bros. Pictures Animation zaprezentowała pierwszy zwiastun swojej nowej pełnometrażowej animacji Kot Prot. Produkcja ta jest ekranizacją popularnej serii bajek dla dzieci Dr. Seussa.

W filmie Kot – któremu głosu użyczył Bill Hader – zaraża dzieci radością w swój przezabawny, charakterystyczny i wyjątkowo prześmiewczy sposób, przenosząc je i widzów w fantastyczną podróż po świecie, którego nigdy wcześniej nie widzieli. Najtrudniejsze jak dotąd zadanie dla naszego bohatera pochodzi od I.I.I.I. (Institute for the Institution of Imagination and Inspiration, LLC). Ma pocieszyć Gabby i Sebastiana, rodzeństwo zmagające się z przeprowadzką do nowego miasta. Znany z poprawiających humor psot, ale i z przesadzania kot ma ostatnią szansę, aby się wykazać i udowodnić swoją wartość albo na zawsze straci swój magiczny kapelusz.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Za reżyserię i scenariusz animacji odpowiadają Alessandro Carloni i Erica Rivinoja. Głosu innym bohaterom udzielają m.in. Matt Berry, Quinta Brunson, Bowen Yang, Paula Pell i Xochitl Gomez.

Film wejdzie do polskich kin 27 lutego 2026 roku.

W 2003 roku powstał aktorski film Kot, w którym główną rolę zagrał Mike Myers. Kot Prot był też bohaterem animowanej krótkometrażówki z 1971 roku powstałej dla CBS.

