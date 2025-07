Koniec zdjęć do 5. sezonu "The Boys" 0

Już niedługo dobiegnie końca satyryczny i brutalny serial o superbohaterach The Boys, który w swojej ofercie programowej posiada Amazon Prime Video. Właśnie zakończyły się zdjęcia do piątego, finałowego sezonu.

Informację o ukończeniu prac na planie podał do publicznej informacji showrunner Eric Kripke. Opublikował on zdjęcie z miejsca znanego wszystkim fanom serialu – sali konferencyjnej Siódemki. W dołączonym wpisie wyraził szczere ubolewanie, że to już ostatni raz, kiedy jest na tym planie.

To ostatni raz, kiedy jestem na tym planie. Wkrótce zostanie on zniszczony. To dziwne słodko-gorzkie uczucie, jestem jednak wdzięczny. Kocham rodzinę The Boys, a Wam fanom mówię, że nie mogę się doczekać, aż zobaczycie wielki finał.

Premiera finałowego sezonu The Boys planowana jest w okolicach połowy 2026 roku.

W ostatniej serii powrócą znane twarze, w tym m.in. Jack Quaid, Karl Urban, Jensen Ackles, Karen Fukuhara, Tomer Capon czy Nathan Mitchell. Dołączą do nich nowicjusze – Jared Padalecki i Misha Collins.

The Boys to nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność staje przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszają w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

