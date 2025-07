Zwiastun "Leanne", komediowej produkcji o początku nowego życia 0

Komiczka Leanne Morgan po raz kolejny spróbuje rozśmieszyć widzów w produkcji Netflix. Streamer prezentuje zwiastun komediowego serialu "Leanne". Główna bohaterka zmuszona jest rozpocząć całkiem nowe życie, które jak sama jeszcze nie wie, wyjdzie jej na dobre.

Świat Leanne (Leanne Morgan) wywraca się do góry nogami, gdy jej mąż, z którym była przez 33 lata, niespodziewanie zostawia ją dla innej kobiety. Wspierana przez rodzinę, w tym siostrę Carol (Kristen Johnston), Leanne uczy się akceptować chaos i znajduje siłę, radość i nadzieję w najbardziej niespodziewanych miejscach. Ta beztroska komedia udowadnia, że ​​nigdy nie jest za późno, aby napisać swoją historię na nowo.

Współtwórcami i producentami wykonawczymi serialu Leanne są Susan McMartin, Chuck Lorre i Leanne Morgan. Nick Bakay i Judi Marmel również pełnią role producentów wykonawczych. W rolach głównych występują Morgan, Ryan Stiles jako mąż Leanne, Johnston, Celia Weston, Blake Clark, Graham Rogers i Hannah Pilkes.

Premiera serialu na Netflix już 31 lipca. Na pierwszy sezon tej komediowej produkcji składa się szesnaście epizodów. Został on wyprodukowany przez Chuck Lorre Productions, Inc. we współpracy z Warner Bros. Television.

Źrodło: Netflix, The Wrap