Rozłam w ekipie "The Last of Us"? Twórca opuszcza serial HBO 0

To koniec pewnej ery w adaptacji jednej z najważniejszych gier ostatnich lat. Neil Druckmann, twórca The Last of Us i współshowrunner hitowego serialu HBO, ogłosił dziś, że rezygnuje z dalszego udziału w produkcji trzeciego sezonu.

Wczytywanie...

W specjalnym oświadczeniu opublikowanym na oficjalnym profilu studia Naughty Dog na platformie X, Druckmann poinformował, że wycofuje się z kreatywnej pracy nad serialem, zanim rozpocznie się jakakolwiek znacząca praca nad nowym sezonem. Jak tłumaczy, jego priorytetem są teraz wewnętrzne projekty studia, w tym ich kolejne duże dzieło — futurystyczna gra science fiction Intergalactic: The Heretic Prophet.

Podjąłem trudną decyzję o wycofaniu się z kreatywnego udziału w The Last of Us dla HBO. Ponieważ prace nad drugim sezonem zostały ukończone, a trzeci sezon jest jeszcze przed nami, to odpowiedni moment, by w pełni skoncentrować się na przyszłości Naughty Dog i naszych projektach. Współtworzenie serialu było jednym z najważniejszych momentów mojej kariery. To był zaszczyt pracować z Craigiem Mazinem i niesamowitą ekipą, która z takim zaangażowaniem przeniosła historię z gry na ekran.

wyjawił Neil Druckmann

Dalsze losy serialu spoczywają teraz w rękach Craiga Mazina, który współtworzył dwie pierwsze odsłony telewizyjnej adaptacji i najprawdopodobniej przejmie pełne stery nad kontynuacją.

Choć fani mogą być rozczarowani decyzją Druckmanna, jego odejście nie oznacza końca serii — wręcz przeciwnie. Przed Mazinem stoi ambitne zadanie dokończenia historii, której fundamenty zbudował u boku twórcy gry.

Dla fanów gier Naughty Dog też nie brakuje dobrych wieści — Intergalactic: The Heretic Prophet zapowiada się jako nowy rozdział w dorobku studia, który może otworzyć zupełnie nową erę narracyjnego gamingu.

Źrodło: ComingSoon