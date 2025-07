Koniec zdjęć do nowego polskiego serialu HBO Max "Niebo. Rok w piekle". Poznajcie obsadę 0

Pod koniec czerwca zakończyły się zdjęcia do kolejnej polskiej produkcji Max Original "Niebo. Rok w piekle". Historia przedstawiona w serialu jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opisywanymi w książce "Niebo. Pięć lat w sekcie", autorstwa Sebastiana Kellera.

Wczytywanie... kadr z serialu "Niebo. Rok w piekle"

Produkcja Niebo. Rok w piekle przeniesie widzów do początku lat 90-tych, kiedy życie wielu Polaków uległo znaczącej zmianie i nie wszyscy byli w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W tym czasie łatwo było trafić na samozwańczych proroków, którzy wydawali się idealnym rozwiązaniem wielu problemów. Samotność, ucieczka od rodziców, bunt przeciwko zasadom religijnym, normom społecznym, tęsknota za przynależnością do jakiejś grupy czy po prostu ciekawość – to tylko niektóre z motywacji jakimi kierowały się osoby trafiające pod skrzydła charyzmatycznych liderów.

Serial pokaże, jak wiele możemy poświęcić, łącznie z własną wolnością, aby poczuć się akceptowanym i pozornie zrozumianym.

W rolach głównych zobaczymy Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota. Obok nich w serialu zagrali także Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Michalina Łabacz, Anita Sokołowska, Anna Radwan, Piotr Cyrwus, Konrad Kąkol czy Dominika Kluźniak. Autorem scenariusza jest Jakub Korolczuk. Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke.

Data premiery serialu nie została jeszcze podana.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl