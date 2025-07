"Franz Kafka" - zobacz nowe zdjęcia z biograficznego filmu Agnieszki Holland 0

Dziś przypada 141. rocznica urodzin słynnego pisarza Franza Kafki. Z tej okazji w sieci zadebiutowały nowe zdjęcia z powstającego filmu Agnieszki Holland Franz Kafka, który opowie historię życia tego niemieckojęzycznego pisarza żydowskiego pochodzenia.

Wczytywanie...

W roli Franza Kafki występuje niemiecki aktor Idan Weiss. Scenariusz napisał Marek Epstein, który współpracował już z Holland m.in. przy Szarlatanie. W pozostałych rolach we Franzu Kafce występują: Carol Schuler, Gesa Shermuly, Sebastian Schwarz, Peter Kurth, Sandra Korzeniak, Katharina Stark oraz Jenovefa Bokova.

Poniżej wspomniane fotografie:

Wczytywanie... Wczytywanie...

Franz Kafka to międzynarodowa koprodukcja, w którą zaangażowana jest zarówno Polska, jak i Niemcy oraz Czechy. Film będzie portretem literackiej ikony XX wieku, człowieka, który nadal inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia. Kafka był genialnym pisarzem, ale i młodym człowiekiem uwięzionym w koszmarze biurokratycznej codzienności, czymś w stylu życia współczesnych pracowników korporacji. To wizjoner i człowiek wyprzedzający swoje czasy, był wegetarianinem z wyboru, nim stało się to modne i powszechne. Jego popularne dzieła to "Listy do Mileny" czy "Przemiana".

Film trafi do kin 24 października. Jego dystrybucją zajmuje się Kino Świat.

Źrodło: PAP, Marlene Film Production