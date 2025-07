Oficjalnie! Tom Cruise i Ana de Armas w oceanicznym thrillerze "Deeper" 0

W zeszłe wakacje pojawiły się pierwsze informacje odnośnie oceanicznego projektu "Deeper", w którym to Tom Cruise miałby zagrać główną rolę. Wtedy wieści te były jedynie plotkami. Teraz mamy już ich oficjalne potwierdzenie. Film powstanie. Znamy budżet, główną obsadę i datę rozpoczęcia produkcji.

Doug Liman stanie za kamerą filmu Deeper, w którym oprócz Cruise’a wystąpi Ana de Armas. Zdjęcia do projektu rozpoczną się już w sierpniu, a jego budżet wynosi aż 200 milionów dolarów.

De Armas i Cruise przeszli już specjalne szkolenie nurkowe wymagane do realizacji projektu. Plan jest taki, aby był to kolejny film Cruise’a, tak więc możliwe, że ukaże się on w pierwszej połowie przyszłego roku, przed nieposiadającym jeszcze swojego tytułu filmem Alejandro Gonzaleza Iñárritu, który swą premierę ma mieć w październiku 2026 roku.

Deeper z realizacją czekał, aż Christopher McQuarrie nałoży ostatnie poprawki na ostatni szkic scenariusza. Ten dopiero niedawno został zaakceptowany i jest już gotowy.

Pierwotnie napisany przez Maxa Landisa, Deeper został po raz pierwszy ogłoszony w 2016 roku. Od tego czasu wielu znanych aktorów – w tym Idris Elba, Bradley Cooper i Gal Gadot – było w pewnym momencie związanych z projektem. Reżyserzy Kornel Mundruczó i Baltasar Kormákur byli wcześniej łączeni z reżyserią filmu odpowiednio w 2016 i 2019 roku.

Liman opisuje Deeper jako thriller o zjawiskach nadprzyrodzonych. Historia opowie o zhańbionym astronaucie, granym przez Cruise’a, który wyrusza na misję głębinową, aby zbadać niedawno odkryty rów oceaniczny, tylko po to, by napotkać tajemniczą i niebezpieczną siłę.

Źrodło: World of Reel