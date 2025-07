Jak informuje NBC Los Angeles, aktor został znaleziony nieprzytomny we wczesnych godzinach porannych w swoim domu w Malibu. Madsen został uznany za zmarłego. Jak potwierdziło biuro szeryfa, przyczyną zgonu był najprawdopodobniej atak serca – nie podejrzewa się udziału osób trzecich. Menedżer aktora, Ron Smith, potwierdził te informacje w wiadomości e-mail.

W oświadczeniu, które wystosowali menedżerowie Ron Smith, Susan Ferris oraz rzeczniczka prasowa Liz Rodriguez, podkreślono, że Madsen aktywnie pracował do ostatnich chwil:

W ciągu ostatnich dwóch lat Michael wykonywał znakomitą pracę przy niezależnych produkcjach, w tym nad nadchodzącymi filmami Resurrection Road, Concessions oraz Cookbook for Southern Housewives. Z wielkim entuzjazmem patrzył na kolejne etapy swojej kariery. Przygotowywał również wydanie nowej książki Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, która obecnie jest w redakcji. Michael był jednym z najbardziej ikonicznych aktorów Hollywood, będzie go bardzo brakowało.