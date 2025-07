Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Dmuchawce" filmem otwarcia 18. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR! 0

Dmuchawce – zachwycająca wizualnie animacja japońskiej reżyserki Momoko Seto – jest filmem otwarcia rozpoczynającego się w sobotę 5 lipca Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR.

Dendelion, Baraban, Léonto i Taraxa to czwórka niezwykłych przyjaciół; cztery nasiona, które kiedyś należały do tego samego dmuchawca. Ocalone z nuklearnego wybuchu, który zniszczył Ziemię, zostają wyrzucone w kosmos, podróżując przez gwiezdne konstelacje. Gdy lądują na nieznanej planecie, wyruszają w niezapomnianą podróż, by znaleźć nowy dom. Muszą jednak stawić czoła niezliczonym przeszkodom: żywiołom, faunie, florze i warunkom klimatycznym.

Przygotujcie się na film inny niż wszystkie!

Reżyserka filmu Momoko Seto urodziła się w Tokio w Japonii, a następnie przyjechała na studia do Francji. Pracuje jako reżyserka w CNRS – krajowym ośrodku badań naukowych – gdzie kręci naukowe filmy dokumentalne. W 2021 roku otrzymała nagrodę CNRS Crystal Award, a w 2022 roku została nagrodzona przez Foundation Gan for the Cinema. Równolegle reżyseruje filmy fabularne, w tym serial "Planet" ("Planet Σ" zdobył nagrodę Audi Short Film Award na Berlinale w 2015 roku).

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMATOR po raz pierwszy odbył się w 2008 roku. Stanowił wtedy kulminację obchodów 60-lecia polskiej animacji. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, bo festiwal właśnie osiąga symboliczną pełnoletniość.

To największe tego typu wydarzenie w Polsce. Podczas każdej jego edycji prezentowanych jest około 300 obrazów z całego świata. Osiemnasta edycja zapowiada się wyjątkowo i obfituje w niespodzianki. Wśród gości pojawią się prawdziwe legendy, m.in. Mike Hollingsworth – reżyser nadzorujący serial BoJack Horseman – oraz Joe Holman, twórca lalek m.in. do Gnijącej panny młodej Tima Burtona.

Źrodło: Best Film / informacja prasowa