Dyrektor artystyczny festiwalu, Alberto Barbera, nie kryje satysfakcji z tego wyboru:

Jestem bardzo szczęśliwy, że 82. edycję otworzy nowy i wyczekiwany film Paolo Sorrentino. Chciałbym przypomnieć, że jeden z najważniejszych i uznanych na całym świecie włoskich twórców zadebiutował właśnie tutaj, na Biennale w Wenecji w 2001 roku swoim pierwszym filmem O jednego więcej, w moich wczesnych latach jako dyrektora artystycznego. Relacje z Festiwalem Filmowym w Wenecji umocniły się na przestrzeni lat dzięki prezentacji poza konkursem pierwszych odcinków serialu Młody papież (sezony pierwszy i drugi), a przede wszystkim dzięki filmowi To była ręka Boga, który w 2021 roku zdobyła Srebrnego Lwa – Wielką Nagrodę Jury. Powrót Paolo Sorrentino do konkursu wiąże się z filmem, który ma pozostawić po sobie ślad dzięki swojej wielkiej oryginalności i silnemu odniesieniu do współczesności, co widzowie Festiwalu Filmowego w Wenecji będą mieli przyjemność odkryć podczas wieczoru otwarcia.