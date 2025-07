Szczegóły fabuły "The Social Network 2" ujawnione. Zuckerberg schodzi ze sceny 0

Po ponad tygodniu od oficjalnego potwierdzenia prac nad sequelem, The Social Network 2 doczekał się kolejnej dużej aktualizacji. Uznany scenarzysta i reżyser Aaron Sorkin oficjalnie powraca do pracy nad kontynuacją kultowego dramatu biograficznego z 2010 roku – tym razem nie tylko jako autor scenariusza, ale również jako reżyser.

Sorkin, który zdobył Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany za pierwszą część, ponownie stanie za kamerą. Choć data premiery i obsada nie zostały jeszcze ogłoszone, poznaliśmy kluczowy szczegół dotyczący fabuły – i to taki, który z pewnością zaskoczy wielu fanów oryginału.

Zgodnie z najnowszym raportem, The Social Network Part II nie będzie skupiać się na Marku Zuckerbergu, który był centralną postacią pierwszego filmu. Tym razem historia skoncentruje się na Frances Haugen, byłej menedżerce produktu w Facebooku, która w 2021 roku została sygnalistką, ujawniając wewnętrzne dokumenty firmy. Jej działania wywołały burzę medialną i polityczną na całym świecie.

Haugen ujawniła szereg niepokojących informacji – m.in. o tym, jak Facebook (obecnie Meta) przyczynia się do rozprzestrzeniania dezinformacji, wzmacnia mowę nienawiści i ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne nastolatków. Po ujawnieniu materiałów, Haugen zeznawała m.in. przed Komisją Handlu Senatu USA, Parlamentem Zjednoczonego Królestwa i Parlamentem Europejskim.

Scenariusz Sorkina opiera się na dwóch istotnych artykułach Wall Street Journal: serii śledczych raportów zatytułowanych The Facebook Files oraz profilu Haugen pt. The Facebook Whistleblower, Frances Haugen, Says She Wants to Fix the Company, Not Harm It. Oba teksty rzucają światło na kulisy jednej z największych afer w historii mediów społecznościowych.

Oryginalny film The Social Network opowiadał o narodzinach Facebooka i skomplikowanej relacji Marka Zuckerberga z Eduardo Saverinem. W obsadzie znaleźli się m.in. Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake i Armie Hammer. Film zdobył trzy Oscary.

Źrodło: World of Reel