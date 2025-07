Powrót do szkoły pełnej magii. Pierwszy polski zwiastun filmu "Szkoła magicznych zwierząt 3" 0

Nadchodzi Szkoła magicznych zwierząt 3. To kolejna część uwielbianej serii filmów powstałych w oparciu o bestsellerowe książki Margit Auer. Przygotujcie się na nową dawkę śmiechu, przygód i gadających zwierząt. Premiera w wakacje. Poniżej znajdziecie polski zwiastun produkcji.

Wczytywanie... kadr z filmu "Szkoła magicznych zwierząt 3"

W magicznej szkole Winterstein nic nie jest takie, jak się wydaje – szczególnie gdy uczniom towarzyszą zwierzaki, które mówią ludzkim głosem! Tym razem Ida i jej lis Rabbat stają przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem – muszą ocalić ukochany las, zanim zostanie wycięty. Ale nie wszyscy są zgodni co do tego, co jest naprawdę ważne… Gdy część szkoły woli zdobywać lajki i wyświetlenia, niż walczyć o przyrodę, rodzi się konflikt, który zagrozi jedności magicznej społeczności.

Na scenę wkraczają nowe niezwykłe postacie – wegetariański krokodyl Rick i zrzędliwy kot Karajan. Ich niecodzienne pomysły przewracają wszystko do góry nogami. Czy uczniowie i ich magiczni przyjaciele zdołają się zjednoczyć, zanim będzie za późno?

Seria Szkoła magicznych zwierząt autorstwa Margit Auer to absolutny hit wśród młodych czytelników – książki sprzedały się w milionach egzemplarzy i zostały przetłumaczone na ponad 25 języków! Opowieści o niezwykłej szkole, w której każde dziecko może otrzymać swojego magicznego mówiącego przyjaciela, zdobyły serca dzieci i rodziców na całym świecie. Filmowa adaptacja zachowuje ciepło, humor i przesłanie oryginału, przenosząc ulubionych bohaterów na wielki ekran z jeszcze większą dawką przygód i magii.

Szkoła magicznych zwierząt 3 to niemiecki film dla dzieci, rodziców i wszystkich, którzy wierzą, że prawdziwa magia tkwi w sercu! Za jego reżyserię odpowiada Sven Unterwaldt Jr..

Polska premiera filmu 22 sierpnia. Za jego dystrybucję odpowiadają Młode Horyzonty.

Źrodło: Młode Horyzonty