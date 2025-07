Netflix ujawnia dane oglądalności anime. Liczby są zaskakujące! 0

Netflix ujawnił statystyki dotyczące nawyków oglądania swoich użytkowników. Dane są dość szokujące. Okazuje się, że największym powodzeniem cieszą się filmy i seriale anime oraz produkcje aktorskie powstałe na podstawie mang.

Podczas Anime Expo w Los Angeles Netflix stwierdził, że ponad 50% jego subskrybentów ogląda anime. Ponieważ Netflix ma ponad 300 milionów płatnych członków na całym świecie, oznacza to, że 150 milionów ludzi korzysta z usługi do oglądania treści anime.

Netflix ujawnił również, że anime zostało obejrzane ponad 1 miliard razy w 2024 roku, co czyni go rekordowym rokiem, w którym oglądalność anime potroiła się od 2019 roku. W zeszłym roku ukazały się duże seriale, takie jak Dan Da Dan czy One Piece, które nadal zbierają mnóstwo wyświetleń.

Netflix wykorzystał to wydarzenie, aby przekazać więcej informacji na temat swojej dalszej oferty anime. Jak już pisaliśmy powstanie Cyberpunk: Edgerunners 2. Poznaliśmy także daty premiery dwóch innych niezwykle popularnych serii – Record of Ragnarok i Beastars. Pierwsza z nich z trzecim sezonem zadebiutuje w grudniu 2025 roku, a druga z drugą częścią finałowej trzeciej serii swą premierę odbędzie w 2026 roku.

Poniżej zwiastun 3. sezonu Record of Ragnarok i materiał informujący o premierze nowych odcinków Beastars:

Źrodło: ComingSoon