Kolejne rozterki Jackie w pierwszej zapowiedzi 2. sezonu "Moje życie z Walterami"

Netflix prezentuje pierwszy materiał wideo promujący drugi sezon serialu Moje życie z Walterami. To produkcja dla nastolatków będąca adaptacją powieści Ali Novak z 2014 roku o tym samym tytule.

Piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu, Jackie Howard, której rodzina ginie w tragicznym wypadku, musi nauczyć się zasad nowego życia gdzieś na zapadłej prowincji w stanie Kolorado razem ze swoimi opiekunami – i ośmioma rozwydrzonymi chłopakami.

Po chaosie związanym z zakończeniem poprzedniego sezonu, w którym Alex Walter (Ashby Gentry) powiedział Jackie Howard (Nikki Rodriguez), że ją kocha, a jego brat Cole (Noah LaLonde) ją pocałował, Jackie uciekła do Nowego Jorku, aby oczyścić głowę. Teraz dziewczyna powróci i liczy, że zacznie wszystko od nowa w Silver Falls. Nie będzie to jednak takie proste, bo do głosu dochodzą niedomknięte sprawy uczuciowe i małomiasteczkowe konflikty.

Premiera 2. sezonu serialu Moje życie z Walterami odbędzie się 28 sierpnia.

