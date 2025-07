"SpongeBob: Klątwa pirata" - SpongeBob powraca w kolejnym pełnym metrażu. Zobacz pierwszą zapowiedź i plakat 1

Paramount Animation i Nickelodeon Movies prezentują pierwszy zwiastun i plakat kolejnego filmu o przygodach żółtej gąbki znanej jako Spongebob. Produkcja nosi tytuł SpongeBob Klątwa pirata i trafi do kin pod koniec roku.

Wczytywanie... kadr z filmu "SpongeBob: Klątwa pirata"

Zdesperowany, by udowodnić Panu Krabowi swą wielkość i odwagę, SpongeBob podąża za Latającym Holendrem i jego tajemniczym, zawadiackim kapitanem – piratem duchem. Jego podróż zaprowadzi go do najgłębszych głębin morskich, gdzie nie dotarła jeszcze żadna Gąbka.

W obsadzie głosowej filmu znaleźli się Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence i Mark Hamill. Derek Drymon stanął za kamera filmu pracując na podstawie scenariusza Pam Brady i Matta Liebermana.

SpongeBob: Klątwa pirata trafi do kin 19 grudnia tego roku.

Źrodło: Tylko Hity, X