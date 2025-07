Trzeci "Skarb narodów" z interesującą aktualizacją! Wybrano scenarzystę 0

Jest kolejna szansa na powstanie trzeciego filmu z przygodowej serii Skarb narodów. Jak donoszą zagraniczne media i Daniel Richtman, wybrano scenarzystę.

Do napisania scenariusza do Skarbu narodów 3 wybrano Chrisa Bremnera. Bremner jest najbardziej znany z pracy nad takimi filmami jak Bad Boys for Life, Człowiek z Toronto i Bad Boys: Ride or Die. Oba filmy z serii Bad Boys zarobiły łącznie ponad 800 milionów dolarów na całym świecie.

O trzecim Skarbie narodów krążą plotki od 2008 roku. Film był w zawieszeniu przez ponad dekadę, zanim Disney i producent Jerry Bruckheimer oficjalnie ruszyli do przodu z filmem w 2020 roku. Im jednak również zeszło nad jakimiś decyzjami, bowiem od tego czasu minęło już ponad 5 lat.

Jeśli projekt dojdzie do skutku mówi się, że Nicolas Cage powróci do roli Benjamina Franklina Gatesa.

Co o tym sądzicie? Czekacie na kolejną część "Skarbu narodów"?

Pierwszy film z serii wyszedł w 2004 roku i stał się kasowym hitem zarabiając ponad 347 milionów dolarów. Trzy lata później Disney wypuścił sequel Skarb narodów: Księga tajemnic, który okazał się jeszcze większym komercyjnym hitem przynosząc dochód rzędu 459 milionów dolarów. Patrząc na te kwoty, aż dziwne, że trzecia część nie została jeszcze zrealizowana.

15 lat później franczyza przeniosła się do telewizji dzięki serialowi Disney+, Skarb narodów: Na skraju historii. Jedynymi aktorami występującymi w filmach, którzy pojawili się jako goście specjalni byli Harvey Keitel i Justin Bartha. Serial został anulowany po jednym sezonie.

Źrodło: ComingSoon