"The Morning Show" powraca z 4. sezonem - zobacz zwiastun

Apple TV+ ogłosiło datę premiery 4. sezonu The Morning Show, kolejnego rozdziału wielokrotnie nagradzanego dramatu, którego bohaterkami są główne gwiazdy i producentki wykonawcze Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Ponadto streamer zaprezentował również swój pierwszy zwiastun sezonu 4, dając widzom wgląd w to, co dalej z Alex i Bradley.